Salvaterra de Magos tem um novo espaço de convívio para a população

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos inaugurou a requalificação da Praça da República, que tem agora disponível um jardim que promete ser o novo espaço de eleição da vila ribatejana. Na cerimónia de inauguração, que decorreu a 1 de Maio, Dia do Trabalhador, o discurso do presidente da autarquia, Hélder Esménio (PS), evidenciou o facto do município priorizar obras estruturantes e que sejam uma mais-valia para a população no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida.

O jardim apresenta agora um pelourinho manuelino e a planta topográfica que testemunha a localização de um pelourinho na praça, retirado no século XIX, quando o local recebia o mercado diário. Os painéis de azulejos pintados à mão a partir de versões anteriores do jardim são também uma das obras de arte que podem ser apreciadas no novo espaço. Algumas das fotografias foram cedidas por José Gameiro, que possui um espólio de mais de 10 mil fotografias. Procedeu-se ainda à recuperação do busto de D. Dinis e foi instalado um busto de D. Manuel I. O investimento é superior a 450 mil euros, sendo a comparticipação municipal na ordem dos 70 mil euros. A empreitada teve o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Portugal2020, Programa Operacional do Alentejo e Programa de Apoio à Regeneração Urbana.

As obras incluem ainda a criação de mais área verde, com a plantação de duas dezenas de árvores, e a requalificação das áreas de circulação pedonal. O espaço mantém a sua vertente de lazer e capacidade para receber eventos, segundo revelou o presidente em declarações a O MIRANTE. “Poderá sempre haver gente que não se reveja na intervenção, mas que pelo menos se reveja no cuidado que houve, na dignificação do espaço, até pela qualidade dos materiais empregues”, afirmou o autarca.