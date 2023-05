Cartaxo inaugurou obras estruturantes no 25 de Abril

O 49º aniversário do 25 de Abril no Cartaxo foi assinalado com a inauguração de duas obras estruturantes e que eram há muito aguardadas pela população. O município inaugurou da rua Serpa Pinto e do Largo de São João Baptista, onde decorreu a sessão de assembleia municipal que contou com discursos de autarcas de todos os partidos políticos com assento no órgão. Alguns dos destaques das intervenções foram a existência de uma nova ciclovia e a modernização do quiosque no Largo de São João Baptista, além do alcatroamento das vias.

“Hoje inauguramos esta obra assumindo total responsabilidade na sua concretização. Sendo certo que este projecto já existia, é obrigatório dizer que tinha sido abandonado” pelo executivo anterior, começou por afirmar o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, referindo-se ao concurso lançado em Fevereiro de 2020 que ficou deserto por apresentar um valor inferior ao que o mercado indicava como sendo necessário para a realização da obra. O autarca referiu ainda que depois do anterior executivo se deparar com o problema “não houve nenhuma acção para o resolver”.

As empreitadas tiveram um custo de 1,5 milhões de euros, sendo que cerca de 650 mil saíram dos cofres municipais. O projecto desta obra foi apresentado, no âmbito do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, no final de 2017. “A única obrigação que sentimos para fazer esta obra foi a obrigação imposta pela nossa consciência uma vez que eram óbvias as necessidades e seria pouco inteligente não aproveitar os fundos europeus disponíveis para fazer esta intervenção”, concluiu João Heitor. A empreitada é vista como essencial para trazer uma nova vida e modernidade àquela zona da cidade e crucial para garantir a segurança e conforto da população.