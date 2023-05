Lucros do Novo Banco cresceram 4% e atingiram 148,4 milhões de euros

O Novo Banco teve lucros de 148,4 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 4% face ao mesmo trimestre de 2022, divulgou o banco em comunicado, no dia 28 de Abril.

Entre Janeiro e Março a margem financeira cresceu 85% para 246,3 milhões de euros, um aumento que o banco diz ter sido ajudado pelo “ambiente favorável” das taxas de juro com efeitos na carteira de crédito, pois esta é “maioritariamente indexada à taxa de juro variável”.

Já os custos operativos subiram 8% para 111,9 milhões de euros, reflectindo os efeitos da inflação, refere o banco. Os gastos com pessoal subiram 4,6% para 58,3 milhões de euros.

Ainda no primeiro trimestre, o banco constituiu imparidades de 27,7 milhões de euros, das quais 26 milhões de euros para fazer face a eventuais problemas com crédito.

No final de Março, o Novo Banco tinha 4.105 trabalhadores, mais 15 do que em final de Dezembro passado, e 292 balcões, os mesmos que em fim de 2022.

O Novo Banco foi criado em Agosto de 2014, aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES), detido pelo Fundo de Resolução bancário. Em 2017, 75% foi vendido ao fundo de investimento norte-americano Lone Star, que não pagou qualquer preço, tendo injectado 1.000 milhões de euros.

Nessa venda foi acordado um mecanismo pelo qual o Fundo de Resolução recapitaliza o Novo Banco até 2026, com um limite de 3.890 milhões de euros, por perdas em activos que afectem rácios de capital.

Ao abrigo deste acordo, o Novo Banco já recebeu 3.405 milhões de euros de dinheiro público. Contudo, ainda seguem disputas entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução (desde logo em tribunal arbitral) que poderão levar a que seja colocado mais dinheiro, apesar de que em referência a 2022 (ano em que teve lucros de 560,8 milhões de euros) não ter pedido nova injecção de capital.

No comunicado divulgado na sexta-feira, o banco diz que considera que há montantes que lhe são devidos pelo Fundo de Resolução referentes a 2020 e 2021 e que está a levar a cabo “os mecanismos legais e contratuais à sua disposição no sentido de assegurar o recebimento dos mesmos”.