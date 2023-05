Multinacional canadiana assina protocolo com Politécnico de Santarém

A multinacional canadiana Empowered Startups assinou um protocolo com o Instituto Politécnico de Santarém (IPS) “para a atracção de investimento directo estrangeiro e de empreendedores internacionais para a região”, afirma um comunicado da empresa. O protocolo com o IPS segue-se aos já celebrados com as universidades do Algarve, Aveiro, Beira Interior e Évora e com os institutos politécnicos de Bragança, Guarda, Leiria e Portalegre, na sequência da entrega ao Governo, em Fevereiro, pela Empowered Startups, de um plano para recrutar, nos próximos três anos, 150 novos empreendedores e peritos para investirem em novos projectos em Portugal, afirma a nota.

Segundo a empresa, o programa prevê atrair empreendedores que financiem projectos de investigação em universidades e politécnicos, criem novas ‘startups’ e comercializem a inovação feita em Portugal, estimando que possam ser atraídos mais de 10 milhões de euros de investimento.