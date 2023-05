ExpoÉgua está de volta com ligação à biosfera e à gastronomia

A ExpoÉgua, desde que foi criada em 1998 na Golegã, tem-se afirmado como um certame ideal para promover e negociar éguas sendo reconhecida pelos principais criadores. Este ano a feira decorre de 12 a 14 de Maio e junta, pela primeira vez, o Festival da Biosfera que inclui a Mostra Gastronómica do Peixe do Rio. A vila torna-se nestes dias o ponto de encontro de quem está ligado ao mundo equestre e à criação de equinos.

Um dos pontos altos do programa da ExpoÉgua é a Romaria a São Martinho, que ocorre logo no primeiro dia às 10h00. Ao longo dos dias de feira não faltam actividades para as pessoas ligadas ao sector, mas também para o público em geral que pode assistir a espectáculos como o de Pedro Dyonysyo no dia 12, às 22h30, seguindo a música do DJ Escybe. Neste primeiro dia há o Campeonato Nacional de Equitação do Trabalho durante a tarde, que também tem em paralelo o Encontro de Vinhos da Biosfera. Ao início da noite actuam o Rancho dos Campinos de Azinhaga e a Filarmónica Goleganense 1º Janeiro.

No sábado a manhã é preenchida com o concurso de atrelagem regional, que se prolonga para a tarde. Durante a manhã e tarde há o concurso nacional ExpoÉgua com poldros e poldras de um a três anos de idade, éguas afilhadas e éguas montadas de quatro anos ou mais. Destaque para o campeonato de horseball durante a tarde. A cerimónia de entrega de prémios do concurso é às 19h00 seguindo-se o campeonato nacional de equitação de trabalho.

Este segundo dia do certame é diversificado em actividades incluindo iniciativas do Festival da Biosfera como a inauguração do Projecto OPExCATer – Observatório Parque Experimental de Conhecimento e Acção Territorial da Biosfera do Paul do Boquilobo, que decorre às 11h00. Uma hora depois o Chef Victor Felisberto mostra como se criam pratos. A animação musical inclui fados com Isabel Rosa, Rui Girão e Diogo Ferreira, a partir das 20h30, e às 21h30 actua o Rancho Folclórico da Golegã. Antes, às 19h00, o Grupo de Gaitas da Golegã anima a festa. O concerto da noite é com Mala Conexión e o DJ convidado é Stefan da Silva.

No último dia do certame há o concurso de combinado maratona de atrelagem e a prova de velocidade do campeonato nacional de equitação do trabalho. Continua a funcionar à hora de almoço a mostra gastronómica e o encontro de vinhos da biosfera. A tarde é preenchida com as provas do campeonato nacional de horseball.