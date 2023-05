Politécnico de Santarém assina protocolo com o Grupo JJ Louro Pereira

O IPS tem entre as suas prioridades a empregabilidade dos seus alunos e o relacionamento e cooperação com o tecido empresarial.

O Instituto Politécnico de Santarém (IPS) dedica o mês de Maio ao tema da Empregabilidade e Empreendedorismo tendo estabelecido como acção prioritária a empregabilidade dos seus alunos e o relacionamento e cooperação com o tecido empresarial, seja local, regional ou nacional. Nesse sentido, assinou um protocolo de cooperação com o Grupo JJ Louro Pereira, com sede no concelho de Santarém. O IPS pretende estabelecer relações de cooperação com os parceiros que considera estratégicos e de fundamental importância para a concretização dos seus eixos e pilares de acção e intervenção.

O Grupo J.J. Louro Pereira possui, nas suas 16 unidades espalhadas pelo concelho de Santarém, e zona centro do país, mais de um milhar de colaboradores estando presentemente num processo de forte investimento em recursos qualificados e especializados. Esse investimento permitirá manter uma cultura de excelência e uma aposta permanente na qualidade e na dinâmica dos seus produtos tornando-o líder de mercado em Portugal e com uma forte presença no mercado internacional.

O acordo de cooperação vai permitir uma prestação de serviços à comunidade; realização de colóquios e seminários; estágios curriculares, extra-curriculares, científicos e técnicos; intercâmbio de informação técnica e científica; programas de mentoria científico, académico, tecnológico e profissional; atribuição de prémios de mérito académico e profissional. Outra vertente considerada “muito importante” nesta parceria é a possibilidade de acções junto dos parceiros empresariais no domínio da responsabilidade social do IPS.