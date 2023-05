Laboratório ClenLab está há 45 anos a reforçar a proximidade com os utentes

O laboratório ClenLab comemorou em Abril 45 anos no sector das análises clínicas. Um percurso em que se apostou sempre na tecnologia, inovação e na formação dos seus colaboradores, distinguindo-se assim pela prestação de serviços mais seguros e com as técnicas mais recentes que garantem resultados mais céleres e fidedignos. É no seguimento destas apostas que a empresa estabeleceu uma parceria com o IMP Diagnostics, um grupo de laboratórios português, com mais de 20 anos de experiência reconhecida em anatomia patológica, um dos principais meios complementares de diagnóstico em doenças como o cancro. O laboratório Clenlab já está a receber exames citológicos, histológicos, histoquímicos, imuno-histoquímicos e de biologia molecular para análise.

O laboratório ClenLab presta também outros serviços aos seus utentes em áreas como a genética laboratorial, medicina no trabalho e oferece serviço ao domicílio dando prioridade às análises do utente, em caso de necessidade. O Laboratório ClenLab disponibiliza ainda exames como o Teste IADM, através do qual é possível analisar o impacto dos alimentos na saúde do utente, o teste pré natal não invasivo em sangue materno, para a determinação de trissomia 21, trissomia 18, trissomia 13, síndromes de turner e klinefelter, síndrome de triplo X , síndrome XYY e sexo fetal

Disponibiliza também o MO, o teste da mulher. Trata-se de um teste alerta baseado na auto-colheita cervicovaginal para detecção dos tipos de alto risco do HPV e o estudo ObesChip, através do qual permite personalizar as diretrizes dietéticas e recomendações sobre hábitos de vida com maior probabilidade de êxito na perda de peso.

Durante a pandemia de Covid-19 foi um dos laboratórios convencionados com o Serviço Nacional de Saúde na realização de testes de diagnóstico laboratorial, assim como nos testes sorológicos, tendo montado um laboratório de campanha no exterior das instalações, durante dois anos e meio, para a realização dos testes rápidos. Foram cerca de 20 mil testes com resultados disponibilizados no próprio dia.

Ao longo destes 45 anos o laboratório tem-se distinguido também pelo seu papel social na comunidade, através do desenvolvimento de vários projectos de natureza social, colaborando com instituições de cariz social, cultural e juvenil. Um dos exemplos são as caminhadas do Dia Mundial do Coração, em que as receitas das inscrições reverteram, na totalidade, para a Fundação Portuguesa de Cardiologia e para o Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Também efectuou estágios curriculares em parceria com a Faculdade de Farmácia e Escolas de Saúde Pública.

Com o estatuto de PME Líder 2022, o Laboratório ClenLab distingue-se como um laboratório de proximidade, que privilegia uma relação humanizada e que se destaca pela excelência dos serviços prestados. Diariamente procura ser ainda mais próximo das pessoas e ter mais experiência, mais qualidade e mais confiança. Com sede no edifício São João, em Abrantes, conta já com uma forte implantação nos distritos de Santarém, Castelo Branco e Portalegre, com uma rede de 17 postos de colheita.