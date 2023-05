Carne D’Elite está certificada por apostar no rigor e qualidade

A Carne D’Elite passou a utilizar o selo de certificação Carne Maturada Certificada dando assim continuidade à aposta no rigor e na qualidade dos produtos que distribui. A marca posiciona-se num espaço do mercado nacional que privilegia a qualidade do produto, o conhecimento e requisitos do processo de maturação dando também destaque à proximidade comercial com os clientes.

A carne maturada da marca está assim devidamente certificada pelas entidades competentes que atestam a qualidade da carne e de todo o processo até chegar aos clientes. É nesse sentido que há um cuidado especial na selecção de todas as carcaças da Carne D’Elite, que passa por critérios rigorosos, como proveniência, raça, alimentação e marmoreado. É com este cuidado que a marca consegue ter um produto de excelência a dar entrada nas salas de maturação. A Carne D’Elite é uma marca que tem orgulho de dar garantia do produto na sua qualidade.