Empresa CTR dispensa 61 trabalhadores em Samora Correia

A CTR - Consultoria, Técnica e Representações Lda, empresa sediada em Samora Correia, dispensou 61 trabalhadores. A empresa fabrica e desenvolve produtos, tecnologia, design e projectos nas áreas da ambientação e controlo de insectos para empresas detentoras de marcas. A empresa justificou a decisão a O MIRANTE com o decréscimo de vendas, na ordem dos 40% face ao ano passado, incluindo o cancelamento de encomendas que estavam previamente acordadas com os clientes.

“Lamentavelmente, somos obrigados a recorrer aos mecanismos legais existentes para fazer face a quebras de produção, fazendo caducar 61 contratos de trabalho a termo e priorizando a continuidade daqueles que ao longo da nossa história mais contribuíram para o nosso crescimento com o seu conhecimento e experiência”, refere a CTR ao nosso jornal.

A comissão concelhia do Partido Comunista Português (PCP) considera que os despedimentos são injustos e desrespeitam dezenas de famílias. O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, e uma delegação do PCP estiveram à porta da CTR no dia 5 de Maio e contactaram com os funcionários. De acordo com o partido, “os negócios e contratos que a empresa ganha ou perde não podem ser pagos pelos trabalhadores” e afirma que “usará todos os meios ao seu alcance para conseguir a reintegração dos trabalhadores injustamente despedidos”.

A CTR Portugal tem actualmente 312 colaboradores. A empresa diz que pretende continuar em Samora Correia e que está a desenvolver esforços para atrair novos negócios e clientes. “Prova disso é o processo recentemente iniciado para transferência de parte da produção que temos desenvolvido nos Estados Unidos da América para a fábrica de Samora Correia, que se espera que tenha efectividade ainda em 2023”, diz a empresa.