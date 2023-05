Noite temática sobre questões de trabalho e segurança em Santarém

As contratações, contra-ordenações e coordenação de segurança vão ser temas da noite temática promovida pela Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros no dia 18 de Maio, às 21h00. A iniciativa, em parceria com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), vai abordar as áreas de: acesso e exercício de profissões regulamentadas; responsabilidade solidária em contra-ordenações laborais; contratação de trabalhadores temporários; e coordenação de segurança na construção.

Participam como oradores o delegado distrital da Ordem dos Engenheiros, João Carvalho; a directora do Centro Local da Lezíria e Médio Tejo da ACT, Teresa Manhoso; o inspector da ACT, Saúl Lourenço e a coordenadora adjunta da Comissão de Especialização em Segurança e Saúde no Trabalho da Construção, Anabela Canelas.