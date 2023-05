AIP promove conferências sobre portos e soluções para a crise energética

Mais de 120 empresários oriundos de 19 países da América Latina, Espanha, Portugal e Andorra vão estar reunidos em Cascais nos dias 22 e 23 de Maio, em conferências organizadas pela Associação Industrial Portuguesa (AIP). Trata-se de um encontro anual da rede empresarial AICO - Associação Ibero-Americana de Câmaras de Comércio.

Serão 19 os oradores internacionais nos vários temas das conferências “Península Ibérica como Plataforma de Negócios: Europa, Ibero-América e África” e nas discussões sobre os desafios da arbitragem internacional.

Entre os vários painéis, merecem destaque “Portos Marítimos: conexões entre Europa, Ibero-América e África”, que contará com intervenções dos presidentes do porto de Algeciras e da autoridade portuária de Sevilha, e “Soluções para a crise energética: contribuições da Europa, América Latina e África”, no qual participam os presidentes da Associação Andaluza do Hidrogénio e da Fundação Colbun, do Chile, instituição de produção de energias renováveis.

A sessão inaugural contará com a participação dos presidentes da AIP, da AICO, do Centro Ibero-Americano da Arbitragem Comercial e da Federação Mundial de Câmaras de Comércio. Jorge de Mello, da Sovena, Nuno Ribeiro da Silva e Jorge de Almeida serão alguns dos oradores portugueses.