Festival do Arroz Carolino é um marco na promoção do concelho de Benavente

A quinta edição do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, que vai decorrer na zona ribeirinha de Benavente, de 19 a 21 de Maio, marca um momento de viragem naquilo que é a promoção e valorização de Benavente. O concelho é o segundo maior consumidor de arroz do país sendo que a nível nacional os portugueses consomem 18 quilos de arroz per capita anualmente. O arroz que é produzido no município, nomeadamente na Várzea de Samora Correia, faz parte de um património ambiental que pode ser apreciado pelos visitantes.

Segundo a vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale, este não é apenas um festival de gastronomia mas um evento que valoriza o arroz e que tem dado ao município projecção nacional e internacional. Este ano a autarquia apostou no merchandising e vai ter à venda produtos oficiais do evento como t-shirts e sacos de pano.

Aderiram ao projecto de valorização do arroz carolino 11 restaurantes que confeccionam pratos com este ingrediente. No festival a chef Célia Mendes, acompanhada do chef David Marques e Rita Souto, vão ser responsáveis pela confecção dos pratos de arroz. Malandrinho de ervilhas com coelho, carolino no forno com enchidos e touro bravo, carolino com touro bravo e toucinho crocante, carolino de pato, carolino terra e mar são algumas das iguarias disponíveis. As receitas vegetarianas não foram esquecidas e vai haver o carolino do dia com legumes e chili com cogumelos. Para a sobremesa o destaque vai para o doce criado pela chef Célia Mendes, o Carolinata.

Os visitantes do festival podem adquirir o kit pelo preço de sete euros, que inclui produtos alusivos ao certame e talheres. O kit dá ainda direito a provar dois pratos de arroz carolino. Catarina Vale diz a O MIRANTE que o plano de segurança para o festival está consolidado e foi delineado com a GNR e a empresa de segurança privada contratada para os três dias. Vão estar a funcionar quatro parques de estacionamento e um autocarro gratuito para transportar as pessoas dos parques para a zona ribeirinha. Novidade são ainda os dois tuk-tuk a circular pelas ruas da vila.

O cartaz musical promete atrair o público. Matias Damásio sobe ao palco dia 19, Bárbara Tinoco no dia 20 e David Fonseca no dia 21. A inauguração do festival está marcada para 19 de Maio, às 19h00, seguida do concerto com El Pavoni e The Moonshine Tones, no Palco Carolino. No dia 20 de Maio, Laura Macedo, Carolina Moura e Marcelo Silva compõem o cartaz musical durante a tarde. Dia 21 começa com a Caminhada do Arroz Carolino, pelas 09h30, com inscrições já esgotadas, e às 18h00 Miss Cindy dá um concerto para os mais novos.