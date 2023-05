Tagusvalley abre portas para mostrar as actividades que desenvolve

O Tagusvalley, no âmbito do projecto INOVC+ - Ecossistema de Inovação da Região Centro, abre as suas portas nos dias 25 e 26 de Maio para um “Open Day” de divulgação das actividades de inovação e valorização do conhecimento, que actualmente se desenvolvem no ecossistema do Parque de Ciência e Tecnologia, em Abrantes.

O programa inclui diversos workshops técnicos, concursos, exposições, degustações e demonstrações de produtos inovadores desenvolvidos no ecossistema Tgusvalley, e ainda uma Innovation Party que se distribui ao longo dos dois dias.

A sessão de abertura decorre no dia 25, a partir das 10h00 no pavilhão de exposições do Parque, seguida de uma visita à exposição dos diversos parceiros que se associaram ao Open day’23.

Durante a manhã será dado destaque ao trabalho realizado com a comunidade escolar nas áreas da economia circular e de programação e robótica. De tarde, será mostrado o sector alimentar e os diversos trabalhos que a equipa do Inovlinea tem desenvolvido com diferentes parceiros científicos e empresas.

No dia 26, a manhã será dedicada ao empreendedorismo e ao financiamento dos projectos de ID para as empresas numa sessão conduzida pela ANI. De tarde, durante um “think tank” dedicado às oportunidades de inovação na região, serão apresentados os sistemas automatizados de recolha de parâmetros de produção e qualidade, no caso para a manutenção de aerogeradores e discutir-se-ão os desafios e oportunidades que a fabricação aditiva pode aportar aos processos industriais.