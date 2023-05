Comemoração do 10º aniversário da Clínica Dr. Serrador

Festejar este importante marco é muito gratificante. Estes últimos 10 anos de constante aprendizagem e evolução contribuíram para uma melhor saúde oral dos seus pacientes, sempre com uma vontade de fazer mais e melhor, através de tecnologia de última geração, aliada a profissionais de excelência. A clínica dispõe de especialistas em todas as áreas da Medicina Dentária e ainda de laboratório de próteses próprio, sendo possível colocar dentes no mesmo dia.

De forma a comemorar esta importante data, e apesar de todos os preços estarem a aumentar, a Clínica Dr. Serrador, em Santarém, tem a ousadia de disponibilizar uma campanha onde o preço dos implantes é de 300 euros cada, campanha válida desde 15 de Maio até 15 de Julho.

A Clínica Dentária Dr. Serrador está situada em frente ao W Shopping, em Santarém, na Rua Pedro de Santarém, nº 6. Funciona das 09h00 às 20h00 de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas na página no Facebook ou Instagram.