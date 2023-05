Tasquinhas de Casével estão de volta com petiscos e animação musical

A edição deste ano das Tasquinhas de Casével, decorre nos dias 26, 27 e 28 de Maio. O festival gastronómico celebra as tradições, a gastronomia e o vinho da região e no programa tem espectáculos musicais, animação infantil e diversos expositores de produtos agrícolas locais.

As Tasquinhas são asseguradas por oito associações e haverá um concurso para eleger o melhor doce e outro para eleger a melhor sopa. O quarteto do acordeonista Nelson Pisco actua nas três noites, antecipando as actuações de Trio d’Ataque, na sexta-feira; Klimax e DJ Rushkaya, no sábado e Ti Manel Deejay no domingo.

O Grupo de Cantares Tradicionais NAR, de Riachos e o rancho Os Camponeses de Casével, actuam nas tardes de sábado e domingo, respectivamente.