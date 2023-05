Os Conquistadores estabeleceram parceria com parque de diversões As Carochinhas

Estão a decorrer as inscrições do primeiro ao sétimo anos de escolaridade, com estudo acompanhado, transporte escolar, refeições e colónias de férias.

O CATL Os Conquistadores, em Almeirim, tem agora uma parceria com “As Carochinhas Fun Park” em Fazendas de Almeirim, através da qual os alunos beneficiam de descontos especiais.

O parque de diversões As Carochinhas, tem uma área de mais de 400 metros quadrados, com trampolins, escorrega e piscina de bolas, campo de futebol e de basquetebol, discoteca e insuflável, sendo ideal para aniversários.

Os Conquistadores - centro de estudos e centro de actividades de tempos livres tem a decorrer as inscrições do 1º ao 7ºano de escolaridade, com estudo acompanhado, inglês certificado por Cambridge, transporte escolar, serviço de refeições e férias desportivas. Está aberto o ano todo encerra fins-de-semana e feriados.

Localizado em Almeirim, na Rua das Faias nº 70, o centro de estudos e ATL tem um horário adaptado às necessidades dos pais, das 07h30 às 19h30. É propriedade de André Alves e Inês Almeida, directora pedagógica.

“Vamos buscar e levar as crianças às várias escolas da cidade. Os pais podem optar por os seus filhos almoçarem na escola ou aqui”, explicam os responsáveis.