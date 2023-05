Congresso sobre montado de sobro e cortiça em Coruche

Trabalhos vão decorrer de quinta-feira a domingo, no âmbito da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), que decorre em Coruche, juntando especialistas e profissionais do sector.

O Congresso de encerramento do projecto PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, iniciado em 2021, vai decorrer de quinta-feira a domingo, no âmbito da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), que decorre em Coruche, juntando especialistas e profissionais do sector.

Ao longo de três dias, serão discutidos “os resultados alcançados e os desafios futuros relacionados à gestão e sustentabilidade do montado, abrangendo tópicos como investigação suberícola, gestão florestal e do ecossistema, implementação de projetos, política de financiamento, assim como 'marketing' e animação territorial”, lê-se numa nota de divulgação da iniciativa.

O PROVERE (Programa de Valorização de Recursos Endógenos) tem por base os municípios que integram a Rede Europeia de Território Corticeiros (RETECORK) e os municípios com área de povoamento florestal de sobreiro superior a 15% do seu território.