Executivo de Ourém aprova protocolos com duas associações

Na reunião de câmara de 2 de Maio, o município de Ourém aprovou por unanimidade dois protocolos de cooperação com duas associações do concelho. Um dos documentos estabelece uma colaboração com a Associação de Caxarias para a Infância e Terceira Idade (ACITI) com o objectivo de conceder um apoio financeiro, para financiar os custos associados à pintura interior e exterior da sede. O protocolo prevê um apoio financeiro de aproximadamente 15.500 euros, montante correspondente a 75% do valor total previsto realizar pela entidade no âmbito da referida beneficiação.

Na mesma sessão camarária foi também aprovado o protocolo de colaboração entre o município e a APDAF (Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família). A proposta prevê um apoio financeiro de aproximadamente 4.600 euros com vista à aquisição de equipamento e mobiliário para as salas da creche.