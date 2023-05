Mildog TáxiCão celebra dois anos de actividade e de expansão

Mildog TáxiCão comemorou a 13 de Maio o seu 2º aniversário, referindo dois anos de crescimento e de alargamento na área de actuação. Além da região do Cartaxo, Santarém ou Lisboa, levando os patudos a consultas, exames ou cirurgias, alcançou objectivos mais “ambiciosos”, chegando a outras localidades como Tomar, Sertã, Castelo Branco, Viseu ou Covilhã. O transporte para hotéis ou mudança de residência são cada vez mais solicitados.

O TáxiCão assegura outros serviços de bem-estar animal, como transporte para novos adoptantes, para banhos e tosquias, para o aeroporto, urgências em caso de risco de vida e serviços no domicílio, como dar injecções, cortar unhas, fazer pensos ou dar comida e água.

A responsável da Mildog TáxiCão, Cremilde Santos, afirma que inovação e dinamismo definem a identidade do projecto e para breve vão surgir novidades que são um desafio enorme, porque têm como alvo as crianças. A fisioterapia veterinária é outro serviço ao dispor dos animais que precisam de reabilitação.