Cidade do Vinho 2024 partilhada por quatro municípios ribatejanos

Os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém vão organizar em conjunto a iniciativa Cidade do Vinho 2024, promovida pela AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho. A candidatura ribatejana foi a mais votada e visa contribuir para valorizar a riqueza, a diversidade e as características comuns da cultura da vinha e do vinho, e de todas as suas influências na sociedade, paisagem, economia, gastronomia, património. Pretende ainda proporcionar um melhor conhecimento do território e da história dos municípios do Ribatejo e da Região Vitivinícola do Tejo.

Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, o vereador Nuno Russo (PS) evidenciou a sua satisfação e orgulho pela escolha e referiu que a Cidade do Vinho 2024 pretende promover a realização de um conjunto de iniciativas locais e regionais ligadas ao vinho, com visibilidade nacional e internacional, mobilizando a sociedade civil, empresarial e cultural, bem como toda a comunidade da região, com vista a reforçar, e consolidar, o território vitivinícola e a produção da vinha e do vinho do Tejo. “Iremos preparar o melhor programa possível no concelho de Santarém em articulação com os restantes municípios”, afirmou.