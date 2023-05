Exposições do Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja até final de Maio

No âmbito do Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja estão patentes cinco exposições ligadas à temática da tauromaquia até final de Maio, em vários pontos da vila. Uma das mostras disponíveis, intitulada de “Taurus Murus”, é composta por 20 telas de grandes dimensões e encontra-se patente em várias ruas, desde o Páteo do Valverde até aos mais emblemáticos locais relacionados com a centenária Feira de Maio.

Outra das exposições tem o nome de “É Maio, Migo, É Maio!” e integram-na fotografias captadas pelas objectivas de António Ribeiro e Jorge Piriquito. Esta mostra fotográfica encontra-se no Jardim Urbano Dr. Joaquim António Ramos, em Azambuja, na área circundante do primeiro cinema.

Na galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja está em exibição a exposição de obras, que fazem parte da colecção do Museu Municipal de Azambuja, assinadas pela artista Maria Cristina Correia, intitulada de “Retratos: O Legado Tauromáquico de Maria Cristina Correia”. Ainda na Biblioteca Municipal, e ao longo da rua das largadas de toiros e edifícios municipais, pode ser apreciada a exposição de painéis intitulada “Frases Célebres”, e nas janelas exteriores do Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque pode ser admirada a exposição intitulada de “Tesouros Escondidos: Cartazes Engalanados”, que consiste da reprodução de parte de cartazes da primeira década do séc. XX.