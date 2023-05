Poldro mamão em destaque no Samora Equestre

Samora Correia recebe de 26 a 28 de Maio a 5ª edição do Samora Equestre e 4ª edição do Lusitano Summit onde o poldro mamão é a figura principal. O espaço Samora Rural e o picadeiro vão ser dois dos locais onde se realizam as actividades principais. Baptismo equestre no picadeiro e conversas lusitanas com os criadores a concurso é o que está previsto para sexta-feira, dia 26. A manhã de sábado, 27, é dedicada às crianças com uma aula prática com o professor de equitação João Vinhas. Da parte da tarde, pelas 16h00, realiza-se o concurso do poldro mamão/égua afilhada no recinto do picadeiro. Pelas 21h30 há espectáculo equestre e o espaço Samora Rural vai ser o cenário da Festa Samora Equestre Tinto Verano. No domingo, 28, o cortejo equestre vai percorrer as ruas da cidade com atribuição de prémio para o melhor traje. Pelas 11h30, na zona ribeirinha, vai haver baptismo equestre e o almoço com os participantes no cortejo está agendado para as 13h00. O criador João Pedro Rodrigues vai ser homenageado pelas 16h00 e meia hora depois são entregues os prémios no picadeiro.