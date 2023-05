Alhandra continua à espera de hortas urbanas

A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz continua a exigir a colocação de hortas urbanas no seu território e os autarcas da assembleia de freguesia dizem que está na hora da localidade ser contemplada nos planos municipais. Na última sessão daquele órgão, o presidente da junta, Mário Cantiga, concordou que a união de freguesias já precisa de ter hortas urbanas ao serviço da comunidade. “Não creio que estejam previstas mas sem dúvida que é uma aspiração nossa e já muito antiga. Fizeram as hortas urbanas na Póvoa de Santa Iria depois de eu ter levado essa ideia à assembleia municipal”, lamentou o autarca.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, já havia dito que a ambição é alargar o projecto de hortas urbanas existente a todas as freguesias do concelho. Além de Vialonga e Forte da Casa também existem hortas comunitárias instaladas pelo município em Vila Franca de Xira e na Póvoa de Santa Iria.