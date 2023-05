PSD de Coruche contactou com empresários na Fajarda

No âmbito do roteiro “Sentir o concelho” a concelhia do PSD de Coruche visitou duas empresas na povoação da Fajarda no sábado, 20 de Maio. A visita começou na empresa FolhaRobusta, Viveiros, Lda, onde os políticos falaram com os empresários sobre o impacto do aumento dos custos energéticos, a falta de recursos humanos e as necessidades do sector agrícola, que está a passar um momento desafiante.

O PSD reuniu depois com o produtor florestal José Diogo Salema, no Monte da Fajarda. O empresário partilhou os desafios da sua profissão e referiu que a burocracia está a pôr em causa uma actividade que é fundamental para a economia do país. “Esta foi uma oportunidade para a concelhia do PSD Coruche contactar com a realidade da freguesia e sobretudo ouvir e estar com as pessoas”, diz a concelhia em nota enviada à redacção.