“Prime Days” na Carby de Santarém com descontos até três mil euros

Pela primeira vez, a Carby de Santarém recebe um dos maiores eventos de semi-novos e usados, o “Prime Days”. Trata-se de um evento de oportunidades Audi e Volkswagen com descontos até 3 mil euros e a oferta de um ano extra de garantia, que decorrerá entre 31 de Maio e 4 de Junho.

Entre os destaques da Audi, encontram-se viaturas eléctricas, como o Audi e-tron Sportback ou o Audi Q4 e-tron, viaturas híbridas plug-in, como Audi A6 ou o Audi Q3, e viaturas com motor a combustão, como o Audi A1.

No que diz respeito às oportunidades da Volkswagen, o ágil Volkswagen Up!, o SUV coupé Volkswagen Taigo, o 100% eléctrico Volkswagen ID.4 e o híbrido plug-in Volkswagen Passat são alguns dos modelos disponíveis.

Além destes destaques, a Carby coloca ainda ao dispor dos visitantes mais de 2.000 viaturas e uma equipa de profissionais para lhe ajudar a encontrar a melhor oportunidade.

O “Prime Days”, de 31 de Maio a 4 de Junho, decorre nas concessões Audi e Volkswagen da Carby em Santarém, na Estrada Nacional 114; Km 73,8; Apartado Nº 144, Quinta do Mocho, 2005-002 Várzea.