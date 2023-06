Projecto Aire e Candeeiros Culinary Center apresentado em Alcanena

O projecto Aire e Candeeiros Culinary Center, que pretende ser “uma referência na formação, investigação e inovação nas áreas de cozinha e produção alimentar em Portugal”, vai ser apresentado na sexta-feira, 26 de Maio, em Alcanena. O projecto, que tem como consultor o ‘chef’ escalabitano Rodrigo Castelo, vai ser apresentado nos Olhos d’Água do Alviela, inserindo-se na Alcanena Green Week, refere ainda o município.

“A par do desenvolvimento de um plano de formação inovador e diferenciado propomo-nos criar um plano de desenvolvimento de acções dinâmico com vista à valorização dos produtos e recursos endógenos, bem como da gastronomia de toda a região, em particular do território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros através da sua certificação”, lê-se numa nota da Câmara de Alcanena.