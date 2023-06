Flora Garden tem soluções para espaços verdes, limpeza de terrenos e tratamentos sanitários

Carlos Miguel Gonçalves Tereso, gerente da Flora Garden - Projectos de Silvicultura e Jardinagem, Unipessoal Ldª, será um dos muitos visitantes da Feira Nacional da Agricultura. Para além dos expositores técnicos, diz que irá usufruir da animação cultural e considera que o figurino do certame, conjugando as duas vertentes, é o mais adequado e permite uma maior diversidade de público.

Não tem sugestões para a organização e sublinha a importância da Feira Nacional de Agricultura como um “espaço onde se pode obter o conhecimento de novas tecnologias e novos produtos que permitem melhorar os serviços da sua empresa”.

Com sede no Cartaxo e tendo como principais clientes instituições públicas, a par de particulares e empresas de construção, a Flora Garden executa e faz a manutenção de espaços verdes, a par de um vasto leque de outros serviços, nomeadamente de construção civil ligada ao espaço público; limpeza de terrenos e de linhas de água; arboricultura; trabalhos silvícolas e tratamentos fitossanitários com aplicação de produtos fitofarmacêuticos, de acordo com a legislação em vigor.

Sobre as notícias positivas relativas à economia espera que se confirmem. “Sempre que a nossa economia evolui, o investimento aumenta, logo torna-se necessário mais serviços, vindo aumentar o nosso mercado de trabalho. A Flora Garden como empresa prestadora de serviços é muito sensível às flutuações da economia”, conclui.