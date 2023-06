Projecto Essência Ser humanidade em Tomar de 2 a 6 de Junho

O Agrupamento de Escolas Templários, e a União das Freguesias de Tomar - São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, promovem a segunda edição do projecto Essência | Ser Humanidade: Bienal das Artes - 7.ª Semana Cultural do AET e do Ambiente, de 2 a 6 e Junho. O objectivo é sensibilizar a comunidade para os valores universais, do humanismo e garantir a participação de toda a comunidade.

A iniciativa conta com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e da Câmara Municipal de Tomar e realiza-se no âmbito da Bienal Cultura Educação do Plano Nacional das Artes e do Prémio Autárquico “Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses”. Ao longo dos três dias decorrem conferências, exposições e espectáculos de teatro, dança e música.