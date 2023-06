Serviços e produtos da Domiregas são essenciais para o sector agrícola

A Domiregas é uma empresa sediada em Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, dedicada ao ramo dos sistemas de rega, destacando-se também pela qualidade da assistência técnica.

Instala e dá apoio a todo o tipo de projectos de obras de rega, nomeadamente rega gota a gota; rega por aspersão; pivots; bombas e motores; automatismos e rega de jardins. Tem serralharia e oficina próprias.

Propriedade de Aida, Carlos Domingos e filhos, a Domiregas participa na Feira Nacional de Agricultura com o principal intuito de dar a conhecer os seus serviços e os produtos que comercializa a futuros clientes.

Os dois sócios-gerentes aproveitam também a feira e para se inteirarem de novos produtos equipamentos, mas consideram que o certame não deveria ser apenas técnico, defendendo o actual figurino misto.

“Achamos que Feira Nacional da Agricultura tem um impacto bastante positivo quer para quem participa quer para quem visita. Se ela fosse apenas centrada em questões técnicas e comerciais não se diferenciava das outras feiras existentes, que acabam por se focar só nestas questões. Achamos que, como está, é bastante mais abrangente em diversas áreas”, defendem.

Sobre a avaliação que fazem da situação económica do país, consideram que as notícias de indicadores positivos correspondem à realidade e sublinham que uma economia em crescimento faz com que a aplicação de fundos na Agricultura seja cada vez maior, beneficiando todo o sector e as empresas que o apoiam.