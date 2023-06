Feira de formação e empreendedorismo jovem em Coruche

“Valoriza-te” vai decorrer dias 5 e 6 de Junho no pavilhão multiusos de Coruche. A feira de formação e empreendedorismo pretende ajudar os jovens na inserção no mercado de trabalho e auxiliar na orientação vocacional.

O pavilhão multiusos de Coruche vai receber a feira de formação e empreendedorismo jovem. O “Valoriza-te” vai decorrer dias 5 e 6 de Junho com uma mostra do ensino superior e ensino profissional, bem como expositores e participantes de diversas entidades dos sectores da juventude e das forças armadas.

O programa vai promover debates sobre questões ambientais, economia circular ou mobilidade na União Europeia. Está prevista a realização de workshops de orientação vocacional e conferências. Vão haver momentos de partilha de testemunhos para alunos do terceiro ciclo do ensino básico e alunos do ensino secundário, e sessões de sensibilização sobre ética no desporto e promoção de estilos de vida saudáveis, organizadas pelo Instituto Português do

Desporto e da Juventude (IPDJ). A feira destina-se a estudantes e jovens com o intuito de prestar esclarecimentos em matéria de formação, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho.

A feira é organizada pela Câmara Municipal de Coruche em parceria com a Associação Inspirar o Futuro (projecto Inspiring Future), e conta com o apoio do Agrupamento de Escolas, da Escola Profissional e da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Coruche.