Agenda mobilizadora InsectERA na Feira Nacional da Agricultura

Agenda Mobilizadora InsectERA, um consórcio de mais de 40 entidades nacionais e com um investimento superior a 42 milhões de euros está presente na Feira Nacional de Agricultura em Santarém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, acolheu a Agenda Mobilizadora InsectERA, sendo que pela primeira vez conta com um expositor activo na zona descoberta da FNA, junto ao edifício da CAP, onde vão ser apresentados os planos e objectivos para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. No espaço vão decorrer eventos temáticos sobre as linhas de investigação que estão a crescer e que suportam a afirmação de um novo sector bioindustrial em Portugal.

Estima-se que esta seja a primeira vez a nível mundial que uma feira agrícola envolva a apresentação de temáticas dedicadas à utilização de insectos como ferramenta bioindustrial na sua agenda. Vai ser possível encontrar sessões de apresentação técnico-científica, participações significativas em conferências agropecuárias e sessões de show cooking e wine/beer pairing, com aplicação de farinha de insectos em iguarias confecionadas por chefs de renome e apreciadas numa junção de vinhos e cervejas selecionadas.

De acordo com Daniel Murta, líder da agenda “este será o primeiro passo na divulgação e dinamização da Agenda InsectERA onde será atingido o seu auge na FNA25, sendo que vamos manter a nossa presença de uma forma crescente nos próximos anos.” A agenda insere-se num consórcio com 42 empresa e prevê-se um investimento de cerca de 43 milhões de euros na criação de um sector bioindustrial inovador assente em economia circular, gerando mais de 140 postos de trabalho directos e criando um novo conceito de zona industrial, que se espera que venha a ser implementada em Pernes.