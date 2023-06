Concelho de Ourém é bom para investir

O 19º Encontro de Empresários da ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima assinalou o seu 80º aniversário e homenageou os que estão há meio século com a associação. Na chegada ao encontro, que se realizou na Quinta do Casalinho Farto, em Fátima, O MIRANTE falou com quatro empresários sobre alguns assuntos que estão na ordem do dia.

Carlos Batista, administrador da Tecnórem, está no mercado desde 1989 e faz obras de grande e média dimensão em várias áreas. Para o engenheiro, o tecido empresarial do concelho de Ourém é diversificado e há espaço para empresas de todos os sectores. Natural de Ourém, considera que as acessibilidades rodoviárias são uma mais-valia para o concelho e uma das principais razões para a fixação de empresas. No entanto, realça que há falta de quadros técnicos operacionais e trabalhadores diferenciados. Carlos Batista diz que a localização do novo aeroporto em Santarém é a solução que mais beneficiada Ourém e o país. “Os novos aeroportos construídos na Europa e no resto do mundo estão a cerca de 70 quilómetros ou mais das capitais”, salienta. Sobre Fátima poder ser concelho, o empresário diz que só encontra desvantagens. “Quanto mais dividirmos, mais custos teremos e mais dificuldades haverá na gestão”, vinca, afirmando que a criação da nova NUT II vai permitir captar mais investimentos para a região.



Empresários de longa data

Martinho Matias dos Reis, 80 anos, começou a vender sapatos nas feiras e mercados de Ourém. Na década de 70 conseguiu abrir a própria sapataria, em Fátima, e hoje partilha o negócio com o filho, Adolfo Rafael. De um lado vende sapatos e do outro lembranças. O proprietário afirma que uma das coisas boas no concelho é a ACISO e gostava que o novo aeroporto fosse em Santarém devido à centralidade e proximidade a Fátima. Gina Vicente, 63 anos, é assistente social no Santuário de Fátima e conta que os pais, vieram do Norte e decidiram construir um alojamento local em Fátima, em 1997, a Hospedaria São Jorge, com 16 quartos. O pai já era revendedor de artigos religiosos em Fátima, onde passava maior parte do tempo. Defende que Fátima é um pólo de actividades económicas muito grande e que a ida do novo aeroporto para Santarém pode contribuir para fazer crescer ainda mais a economia do concelho. Júlio Gonçalves da Silva tem o seu negócio de venda e reparação de equipamentos para a agricultura em Carregal, no concelho de Ourém, desde 1970. Por essa altura, Ourém era, segundo o gerente, um “ponto-chave” com duas grandes empresas importadoras de equipamentos. Depois de mais de 50 anos, Júlio Gonçalves acredita que Ourém continua a ser um bom sítio para investir, principalmente devido aos bons acessos.