Concurso de Vinhos Alumni ESAS com 123 concorrentes

O Instituto Politécnico de Santarém vai receber um apoio financeiro de 1.500 euros da Câmara de Santarém. Uma verba destinada a suportar os custos com a organização do 1º Concurso de Vinhos Alumni ESAS, promovido pela Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS), que se realizou nos dias 18 e 19 de Abril.

A iniciativa pretendeu valorizar o nível técnico e comercial de antigos e actuais estudantes da ESAS, promover os melhores vinhos, assim como dar a conhecer aos estudantes e ao público em geral os vinhos produzidos por estes enólogos e contribuir para a expansão da cultura do vinho. O concurso dividiu-se em cinco categorias: vinhos brancos, vinhos rosados, vinhos tintos, espumantes e frisantes e licorosos. Concorreram 123 vinhos, pertencentes a 34 empresas, produzidos por 30 enólogos formados na ESAS.