Feira Internacional da Cortiça animou Coruche

O secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, João Paulo Catarino, elogiou o trabalho realizado pela Câmara de Coruche na valorização da cortiça e do sector florestal. O governante marcou presença na inauguração da Feira Internacional da Cortiça de Coruche (FICOR) que decorreu de 25 a 28 de Maio sob o mote do Ano Europeu das Competências.

O secretário de Estado sublinhou que o sector da cortiça é responsável por mais de mil milhões de euros de exportações, contribuindo fortemente para a riqueza nacional, além de criar milhares de empregos principalmente em territórios de baixa densidade. “Coruche é um bom exemplo de associativismo forte do sector, o que explica o sucesso do trabalho desenvolvido”, afirmou.

O município de Coruche faz parte do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE) que envolve 27 entidades públicas incluindo municípios e 35 entidades privadas. O objectivo desta rede de trabalho é criar emprego e utilizar os recursos endógenos do montado de sobro. O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira disse na FICOR que em Junho de 2023 termina este financiamento. O autarca avançou que está a trabalhar com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional naquela que será a nova estratégia de acção para poder enquadrar as candidaturas ao novo PROVERE.

Não sendo uma reivindicação o autarca deixou um recado ao Governo através do secretário de Estado: “Os municípios e as associações do sector não têm capacidade para fazer tudo pela floresta. Cabe ao Governo encontrar soluções para o nosso montado”.

Sobreiros sem medidas especificas para combater a seca

Fruto das alterações climáticas o município de Coruche é fortemente afectado pela seca. No que diz respeito aos sobreiros o secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas explicou que não existem medidas específicas para o montado sendo que as soluções se enquadram no que for definido para a agricultura. Quanto aos problemas da mão-de-obra, como na tiragem da cortiça, o governante diz que a solução passa pelos imigrantes, tal como já acontece na Beira Interior.

João Paulo Catarino garante que não são autorizados cortes de árvores para instalar painéis fotovoltaicos. “Não autorizamos o corte de sobreiros para instalar painéis fotovoltaicos a não ser em casos pontuais. As entidades que o venham a fazer têm que compensar noutras áreas o corte das árvores”, afiançou.