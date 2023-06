A Adega do Cartaxo brilhou no Concurso de Vinhos do Tejo 2023, tendo conquistado um total de sete medalhas.

Adega do Cartaxo conquista sete medalhas no Concurso de Vinhos do Tejo

A Adega do Cartaxo brilhou no Concurso de Vinhos do Tejo 2023, tendo conquistado um total de sete medalhas. Medalha de Prata para os vinhos Bridão Colheita tardia 2022 e para o Bridão Touriga Nacional 2018. Medalha de ouro para os vinhos Bridão Reserva Tinto 2018 e Bridão Private Collection tinto 2018. A adega obteve ainda a Medalha de Grande Ouro com o vinho CTX Superior e ainda Medalha de Excelência na categoria Branco com o novo vinho Detalhe Reserva Branco 2021. Para terminar em grande, conquistou também o prémio de Empresa Excelência.

Para a direcção da adega é um grande orgulho ver o merecido reconhecimento e o trabalho dia após dia para cultivar, produzir e aprimorar os seus vinhos. Refere ainda que com “dedicação e detalhe a Adega do Cartaxo leva o nome da região Tejo e da sub-região do Cartaxo a todos os cantos do mundo”.