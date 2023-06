Oficina Nitidasfalto tem múltiplos serviços e faz recolha e entrega de viaturas

Localizada no Bom Retiro, Vila Franca de Xira, é propriedade de Nelson Soares.

O sócio-gerente da Nitidasfalto, Nelson Soares (ao centro) com os funcionários Carina Oliveira e Tiago Amorim

A Nitidasfalto, no nº 21 da Rua Eça de Queirós, no Bom Retiro, Vila Franca de Xira, presta uma vasta gama de serviços auto, desde revisões gerais, substituição e reparação de suspensões, reparação de caixas de velocidades tanto manuais como automáticas, reparação de motores, diagnósticos de electrónica e travões. Tem serviço de montagem e equilibragem de pneus, reparação de pneus, bate-chapa e pintura, entre outros e os seus técnicos têm formação qualificada em sistemas de AC automotivo.

Propriedade de Nelson Soares, mecânico com uma experiência profissional de 21 anos, a Nitidasfalto abriu em Outubro de 2017 e possui serviço de levantamento e entrega de viaturas num raio de 25 quilómetros. Também leva os carros à inspecção.

“Para maior conforto e segurança dos nossos clientes temos ampliado a gama de serviços diferenciados e de qualidade e oferecemos um ambiente agradável e um serviço completo”, sublinha, Nelson Soares.

A Nitidasfalto funciona de segunda a quinta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 19h00. Às sextas-feiras fecha às 16h30. Sábados trabalha apenas por marcação.