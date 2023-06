Águas do Ribatejo lança factura mais simples e amiga do ambiente

A nova imagem com o azul da água e do céu e o verde das lezírias e da biodiversidade vincam o compromisso da Águas do Ribatejo (AR) com a sustentabilidade ambiental. O quadrado remete para a coesão territorial nos sete municípios que integram a empresa intermunicipal e o espaço entre as ondas e as folhas é um sinal de abertura. “Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes. Para isso, entendemos “refrescar” a nossa imagem, reforçar a nossa presença nas redes sociais e renovar a factura, tornando-a mais simples, intuitiva e informativa. Num único documento, o cliente tem acesso a toda a informação dos serviços de água saneamento e resíduos.”, explica Francisco Oliveira, presidente do conselho de administração da Águas do Ribatejo.

A nova factura dos Serviços de Ambiente continuará a chegar a casa dos clientes via correio, mas a empresa intermunicipal apela para os clientes continuarem a aderir à factura eletrónica, o que permite reduzir a pegada ecológica e também evitar atrasos na entrega da factura em papel.