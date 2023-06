Valleypark com resultados positivos e mais seis lotes vendidos

A Valleypark, sociedade gestora do Parque de Negócios do Cartaxo/Almoster fechou o exercício de 2022 com resultados líquidos positivos, o que sucede pelo segundo ano consecutivo.

A sociedade tem um activo de 6,2 milhões de euros e um capital próprio de 1,7 milhões de euros. Recorde-se que o passivo bancário foi objecto, há quatro anos, de uma operação de recompra por parte de um grupo de investidores.

A empresa fez recentemente a escritura de compra e venda de mais seis lotes na área localizada nos limites do concelho do Cartaxo. A compradora foi a sociedade “Atlantic Masters” que irá implantar uma unidade fabril. Encontram-se em negociação mais dois lotes para a instalação de uma empresa do sector das energias renováveis.

Recorde-se que a Valleypark celebrou no ano de 2022 um contrato promessa de compra e venda de uma área de 53ha com uma empresa do sector logístico. Este investimento a concretizar-se depois da aprovação do plano de pormenor, em elaboração, atingirá o montante de 150 milhões de euros, o maior investimento previsto no concelho de Santarém para os próximos anos.