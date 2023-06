CTR de Samora Correia anunciou hoje programa de saída voluntária de trabalhadores

A CTR - Consultoria, Técnica e Representações Lda, empresa sediada em Samora Correia, abriu esta sexta-feira, dia 16 de Junho, um programa de saídas voluntárias de trabalhadores, por mútuo acordo. A empresa justifica a decisão a O MIRANTE com o abrandamento da actividade no sector de FMCG (bens de consumo rápido) e por isso diz que vai ter de avançar com um novo ajustamento de capacidade. “Depois de analisar os dados financeiros mais recentes, a CTR concluiu que as medidas tomadas em Maio não são suficientes para garantir a sustentabilidade da empresa, e, a manter-se este cenário, a quebra de facturação em comparação com o plano para este ano continuará a ser considerável”, explica a empresa.

Recorde-se que a CTR dispensou da fábrica de Samora Correia 61 trabalhadores no mês de Maio. Agora o processo de rescisões é especialmente

dirigido aos trabalhadores operacionais, técnicos e gestores, com 50 ou mais anos de idade ou 20 anos de antiguidade na empresa. Serão afectados os departamentos de produção, manutenção, logística e instalações. No entanto o programa está também aberto aos restantes trabalhadores da empresa, cabendo à CTR a decisão de aceitar ou não as candidaturas.

A empresa fabrica e desenvolve produtos, tecnologia, design e projectos nas áreas da ambientação e controlo de insectos para empresas detentoras de marcas.

