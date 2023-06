“Asma brônquica” na primeira sessão pós-pandemia da GFS

Dando continuidade ao seu programa de sessões clínicas para especialistas em Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Cardiologistas e Pneumologistas, a GFS – Serviços Médicos do Coração, com sede em Santarém, realizou a 31 de Maio, uma nova edição dedicada ao tema da “Asma Brônquica”.

Foi palestrante Ana Alves, pneumologista do Hospital de Vila Franca de Xira e colaboradora da GFS, tendo o evento permitido uma construtiva e participada discussão sobre a asma e as melhores opções terapêuticas em diferentes cenários de patologias associadas.

Tratou-se da primeira iniciativa realizada depois da pandemia de Covid-19 pela GFS que, conforme referido pela sua directora clínica e fundadora, Graça Ferreira da Silva, vai continuar a fomentar o debate e a partilha de conhecimento com os médicos de medicina geral a trabalharem na região.