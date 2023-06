Aumentou número de dormidas em Santarém

O alojamento turístico no concelho de Santarém registou um aumento de quase 1.500 dormidas de Março de 2022 para Março de 2023. Esse acréscimo foi evidenciado pelo vice-presidente do município, João Teixeira Leite, baseado em informação do Instituto Nacional de Estatística (INE) com dados comparativos entre esses dois meses. Em Março de 2022 registaram-se 5.905 dormidas em alojamento turístico no concelho, número que subiu para 8.340 em Março deste ano.

“As medidas que temos promovido começam a dar os seus frutos”, disse João Leite destacando os resultados positivos do protocolo realizado em Julho de 2022 com diversas entidades, que permitiu a abertura e visitação de igrejas e monumentos. “Desde esse momento as nossas igrejas e monumentos já tiverem 95 mil visitas e se analisarmos os dados com mais detalhe percebemos que o mês de Maio de 2023 teve mais visitantes, 13.475, que o melhor mês de 2022, que foi Agosto, com 12.634 visitantes”, sublinhou.

Recorde-se que a Câmara de Santarém apresentou recentemente novos meios de promoção turística, com destaque para o lançamento de duas novas páginas nas redes sociais, assim como novos roteiros turísticos e postais interactivos, com a divulgação de novos vídeos sobre as igrejas de Santarém.