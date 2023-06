Junta de Alhandra ajuda na compra de botijas de gás

Os consumidores domésticos de botijas de gás com contrato de fornecimento de electricidade activo, que sejam beneficiários da tarifa social de energia eléctrica ou de uma prestação social mínima podem recorrer à ajuda para compra de gás até Dezembro deste ano.

O apoio “Bilha Solidária” pode ser requisitado na Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e visa ajudar as populações mais desfavorecidas. Resulta de uma medida extraordinária do Governo, protocolada com a Associação Nacional de Freguesias, que tem disponível até final do ano um apoio de três milhões de euros para a compra de gás em botija. Dá um apoio ao consumidor de 10 euros por botija (ou até que a verba de três milhões seja esgotada).