Associação Rural Move organiza encontro em Mação

A vila de Mação vai receber um encontro dedicado ao tema “Bem-Vindo ao Interior – Welcome to Mação”. A iniciativa organizada pela Associação Rural Move no sábado, 17 de Junho, entre as 16h00 e as 18h00, no Jardim dos Peixinhos. Esta actividade enquadra-se numa série de encontros mensais que a associação Rural Move tem promovido nos territórios rurais e vai contar com as apresentações de Yvonne Ivanescu, blogger canadiana que se mudou com o marido, brasileiro, para o Casal da Barba Pouca, em Mação e é autora do Blog Now In Portugal; Rui Santos, gestor de comunidade e secretário-geral da Rural Move; Leonel Mourato, responsável pela Plataforma “Rotas de Mação”; Fiona McCready, inglesa, proprietária do Moinho da Fadagosa.

A sessão termina com uma prova de produtos regionais. Rui Santos sublinha que “este é um evento que tem como principal objectivo dar a conhecer o concelho de Mação, um território do interior de Portugal, e as suas potencialidades, e que resulta do trabalho que já vem sendo desenvolvido, desde 2021, pela Rural Move em parceria com o município de Mação”. A participação no evento é livre e gratuita. No sábado, 24 de Junho, a Rural Move organizará ainda um workshop intitulado ‘Comunicar com Impacto’, em parceria com o município de Mação.

A Rural Move é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2020, e é um Movimento/Plataforma, de âmbito nacional, de dinamização das comunidades rurais e de apoio a quem nelas quer trabalhar, viver ou investir. A Rede Rural Move conta com mais de 70 anfitriões e parceiros locais em mais de 30 localidades rurais de Portugal, movidos pela convicção de que somos melhores com comunidades rurais dinâmicas e pessoas felizes e que ambicionam redefinir a paisagem humana, económica e demográfica das zonas rurais e contribuir para a sua revitalização e dinamização.