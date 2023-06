Pavilhão do Inatel em Muge reabre ao fim de duas décadas

Inauguração do Pavilhão do Inatel de Muge contou com a participação da Banda da Sociedade Filarmónica de Muge. fotoDR

O Pavilhão do Inatel em Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, foi reaberto ao fim de duas décadas sem utilização. A Câmara de Salvaterra de Magos e a Junta de Freguesia de Muge uniram-se para viabilizar a prática desportiva no pavilhão num investimento de cerca de 25 mil euros. A inauguração decorreu a 27 de Maio com a actuação da Banda da Sociedade Filarmónica de Muge e a participação da Sociedade Columbófila de Muge.

A Casa do Povo de Muge vai gerir e dinamizar o espaço, onde se espera o uso por parte das escolas, treinos de andebol e futsal. O pavilhão sofreu obras ao nível de reboco, pintura, substituição de pavimento e foi adquirido novo material desportivo como balizas.