Empresas da Economia da Terra representam 6% na economia nacional

Segundo dados do estudo “A Economia da Terra em Portugal – Caracterização e Conjuntura”, elaborado pelo Departamento de Research Económico do Novo Banco, as empresas da Economia da Terra pesam mais de 6% no total nacional.

O documento foi apresentado a 5 de Junho, no decorrer de um almoço, na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém e nele é referido que os sectores da Economia da Terra têm uma autonomia financeira e rendibilidade do activo acima da média, embora as necessidades de financiamento no sector agrícola, sejam elevadas.

Na agricultura nacional continua a verificar-se a predominância de pequenos produtores, embora o sector empresarial tenha vindo a crescer. O peso do sector primário na economia, está estabilizado em torno de 2% do produto interno bruto (PIB), com as frutas, hortícolas e vinho a destacarem-se na produção agrícola.