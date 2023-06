Escola Profissional de Salvaterra de Magos no Festival do Arroz Carolino

Os alunos e formadores do curso de Cozinha da Escola Profissional de Salvaterra de Magos marcaram presença no primeiro dia do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, em Benavente. Os alunos, auxiliados pelos professores, confeccionaram pratos de arroz carolino que fizeram as delícias dos visitantes.