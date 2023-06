As abelhas são cada vez menos e o seu futuro está ameaçado

As colmeias diminuíram cerca de 30% nos últimos dez anos no distrito de Santarém o que representou menos aproximadamente cinco toneladas de mel. Tendo em conta que cada colmeia tem cerca de oito mil abelhas desapareceram milhões de abelhas e a tendência é para que continuem a desaparecer. O alerta é dado pelo presidente da Associação de Apicultores do Tejo e Sorraia, Manuel Morgado, em entrevista a O MIRANTE a propósito do Dia Mundial das Abelhas.

As alterações clímáticas, nomeadamente a seca, as curas áreas dos terrenos agrícolas, onde se utilizam químicos, e a vespa asiática são os principais inimigos das abelhas. Manuel Morgado lamenta que o Ministério da Agricultura não se preocupe com o que se está a passar e refere que sem abelhas não há comida para o Homem. “São as abelhas que vão polinizar os frutos que comemos. Sem flores não há pólen para que as abelhas possam polinizar. Em Espanha, por exemplo, pedem para os apicultores levarem as colmeias para determinados locais para que as abelhas possam polinizar os alimentos. Não damos o devido valor à importância que as abelhas têm no ecossistema e na nossa cadeia alimentar”, lamenta o responsável.

Manuel Morgado, 69 anos, é apicultor há cerca de 30 anos. Já chegou a ter 80 colmeias. Agora tem 20. O dirigente associativo não tem dúvidas que, se não se fizer nada, daqui por duas décadas a abelha está em alto risco de extinção. “Admiro-me como é que o Governo não toma medidas para evitar o desaparecimento das abelhas. A ministra da Agricultura não é obrigada a saber de tudo da sua área, mas deveria estar rodeada de pessoas que percebam de agricultura para que possam aconselhá-la o melhor possível”, alerta.

O dirigente explica que a limpeza de terrenos, que o Governo obriga a fazer entre Março e Maio, poderia ser adiada. “Ao limpar os terrenos estamos a destruir flores que são fundamentais para as abelhas irem buscar o pólen” alerta, acrescentando ainda a importância de se eliminar definitivamente a vespa asiática.

A Associação de Apicultores do Tejo e Sorraia foi criada em 2019 com o objectivo de promover e vender o mel dos apicultores. Começaram por ser 40 associados mas depois da pandemia são 15, embora lutem para aumentar o número de sócios. A sede da associação é na localidade de Madeiras, concelho de Vila Nova da Barquinha. Manuel Morgado explica que a zona do Médio Tejo é muito seca em termos de flores. Na Lezíria do Tejo há mais flores por haver mais água. “O nosso mel é muito rico por ter variedade de flores, deveria era haver maior quantidade. Como há poucas flores temos que alimentar as abelhas à base de açúcar e comida apropriada que temos que comprar mas é caro. Ser apicultor é uma actividade que se torna cara por não haver flores suficientes”, realça Manuel Morgado.