Churrasqueira Frango na Rede há 15 anos a fazer as delícias de Alverca

A Churrasqueira Frango na Rede está há 15 anos a fazer as delícias da população de Alverca do Ribatejo com frangos assados e comida caseira, confeccionados com dedicação e gosto. Além do restaurante a empresa tem um serviço de comida para fora (take-away). De terça-feira até domingo ao almoço há sempre três pratos do dia diferentes sendo que por dia são dois de carne e um de peixe.

A churrasqueira, de Mário Pinheiro, distingue-se não só pelo frango no churrasco, mas também pelo coelho e entrecosto grelhado, bem como todo o tipo de carne grelhada. Tanto os grelhados como os pratos dos dias estão disponíveis para venda para fora. O responsável do estabelecimento refere que o rei é o frango no churrasco. “Também sai muito o coelho e o entrecosto, e outras carnes, que estão sujeitos a encomenda que pode ser feita no próprio dia dependendo da quantidade que o cliente pretender.

Distinguindo-se por um bom serviço, prestado por nove pessoas, incluindo o responsável da empresa, a Churrasqueira Frango na Rede destaca-se também por ter uma carta simples, que agrada, e pela simpatia e dinâmica com que trabalha. A churrasqueira faz também entregas ao domicílio através da plataforma Uber Eats sobretudo ao nível de grelhados que são os mais pedidos.

Churrasqueira Frango na Rede trabalha-se para que o cliente se sinta como se o espaço também fosse a sua casa sendo que todos os dias o foco é fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas com a comida e serviço para voltarem nos outros dias.