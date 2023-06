HygiStar vende e entrega produtos de higiene e limpeza numa vasta região

Integrando uma equipa de sete profissionais e localizada na Zona Industrial Quinta Verde, em Benavente, a HygiStar - Produtos de Higiene e Limpeza, tem vendas com entrega própria no Ribatejo, parte do Alentejo e zona metropolitana de Lisboa, nomeadamente em Vila Franca de Xira, Alverca, Lisboa , Almada , Setúbal, Barreiro , Sintra , Amadora e Cascais.

A empresa tem produtos adequados para hotelaria, restauração, escritórios, clínicas, escolas, lojistas, academias, ginásios, lares e hospitais. Também presta serviços de limpeza.

Fundada em 2008 por Nuno Martins, que trabalhava no mesmo ramo para uma multinacional desde 1999, a HygiStar aposta no acompanhamento permanente de clientes e na prestação de serviços de aconselhamento, sugerindo os produtos mais adequados sem qualquer imposição.

“Trabalhamos para criar relações de confiança e apostamos na qualidade dos produtos que comercializamos e em preços competitivos. O nosso objectivo é ter clientes satisfeitos para continuarmos a crescer, com os pés bem firmes em terra, e continuarmos a ganhar espaço, num meio onde há muita concorrência”, explica o gerente.