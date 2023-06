José Malhoa na Feira de São Pedro e do Chocalho no Chouto

De 23 a 25 de Junho o Chouto, concelho da Chamusca, recebe a Feira de S. Pedro e do Chocalho com um vasto programa de animação. O primeiro dia começa com uma festa de final de ano das crianças da freguesia na escola primária. O ponto alto dos festejos, no mesmo dia, é a actuação de José Malhoa, às 22h00, seguido de uma sardinhada às 23h00. No sábado e domingo, depois da meia-noite, há animação. Na sexta-feira com a Banda Be-King e no dia seguinte com o DJ African Groove e MC que inclui uma festa da espuma.

A abertura das festas é às 20h00 com a visita aos pavilhões de exposição, que encerram sempre às 24h00. Na sexta, antes da actuação de José Malhoa, a animação está por conta de Nelson Teles com música para baile. O sábado começa às 11h00 com o IV Grande Encontro dos Jovens de Ontem numa organização do Grupo Chouto Nossa Terra Nossa Gente, no Largo da Feira e mediante marcação. Os pavilhões neste dia abrem às 14h00.

O folclore é uma das actividades que marca presença nas festas e no sábado actua, às 17h30, o Rancho Folclórico da Parreira. Segue-se, meia hora depois, o Grupo de Danças e Tradições da AFATI, dos Foros do Arrão. Às 19h30 inicia-se o Encontro de Amigos do Chouto e Casal Novo Amor. Para iniciar a animação nocturna há baile com Ritmos da Noite e às 23h00 o palco é dos Irmãos Verdade. Às 00h00 realiza-se uma picaria no Largo da Feira.

No domingo às 8h00 abre a Feira de Levante e Mercado. Para meia hora depois se dar o tiro de partida para o passeio de cicloturismo. A manhã continua dedicada às actividades desportivas e às 9h30 arranca o Grande Prémio de Atletismo da Feira de S. Pedro. Os pavilhões abrem às 10h00 e pouco tempo depois inicia-se um rastreio de saúde no recinto das festas e à tarde, às 17h00, apresenta-se o Programa Charnekids, 15 minutos antes de começar a missa festiva seguida de procissão e bênção dos dons em honra do Apóstolo S. Pedro, na igreja de Nossa Senhora da Conceição.

No domingo há ainda, às 18h00, o treino aberto do Projecto Bora Treinar com o mister André Ferreira, no polidesportivo da localidade. O baile começa às 20h30 com António e Célia e às 22h00 a animação musical está a cargo de Cláudia Martins e Minhotos Marotos. O encerramento dos festejos é às 24h00.